Sophia Thomalla (30) richtet sich mit lieben Glückwünschen an ihre Mutter! Das Model zeigt sich auf seinem Social-Media-Profil nicht nur in knappen Outfits und sexy Posen, sondern überrascht seine Fans auch immer wieder mit ganz privaten Einblicken: Sei es mit süßen Aufnahmen mit ihrem Partner Loris Karius (26) oder mit Throwback-Fotos von sich und Mama Simone Thomalla (55). Letztere feiert heute ihren 55. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat es sich Sophia nicht nehmen lassen, mit einem Mutter-Tochter-Bild zu gratulieren.

"Happy birthday, Muttern! Schönste Mama der Welt!", schwärmt die Blondine in ihrem Feed. Auf dem zugehörigen Bild posiert das Duo megaschick und Arm in Arm vor der Kamera. Während Sophia ein Minikleid im Federlook trägt und dabei ihre langen Beine in Szene setzt, hat sich das Geburtstagskind für einen silbern glänzenden Zweiteiler entschieden. Die Fans der beiden sind von dem Beitrag mehr als begeistert und hinterlassen neben zahlreichen Herzchen auch jede Menge Grüße zu Simones Ehrentag.

Gemeinsam feiern können die beiden aufgrund der aktuellen Lage vorerst allerdings nicht. Sophia verbringt ihre Zeit mit ihrem Loris in den gemeinsamen vier Wänden. Der Torhüter steht derzeit in der Türkei unter Vertrag. Während ihre Mutter ihren Geburtstag genießt, nutzt die 30-Jährige ihre freie Zeit fürs Sonnenbaden in ihrem Garten in Istanbul. "Ich mache Urlaub in Gartonien", schreibt sie zu einem heißen Foto, auf dem sie ihren Body im Bikini präsentiert.

Anzeige

Getty Images Sophia und Simone Thomalla bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla

Wusstet ihr, dass Simone 55 Jahre alt geworden ist? Ja, klar! Nein, ich hatte keine Ahnung. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de