Sophia Thomalla (30) setzt auf Gemütlichkeit! Während das Coronavirus in den vergangenen Tagen weltweit für Aufruhr sorgt, bleibt das Model offenbar gelassen. Vor wenigen Tagen posierte die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (54) mit Bier in der Hand im Liegestuhl. Weil ihre aktuellen Termine abgesagt wurden, verbringt die Freundin von Fußballprofi Loris Karius (26) wie viele momentan ihre freie Zeit zu Hause. Und dort setzt die Beauty auf einen ganz besonderen Look: In Oversized-Klamotten grüßt Sophia ihre Follower im Netz!

"Quarantäne-Fashion-Show 2020" schrieb die Berlinerin zu ihrem aktuellen Beitrag via Instagram. Statt in Glitzerdress und Make-up zeigte sich die 30-Jährige jetzt in der erzwungenen Isolation ungewohnt lässig: Ohne Schminke und im Schlabber-Outfit posierte die Schönheit in den eigenen vier Wänden vor der Küchenzeile. Dabei bediente sich Sophia für das rote XL-Shirt und die kurze Jogginghose offensichtlich am Kleiderschrank ihres Liebsten.

Scheinbar muss es nicht immer Glamour sein – Sophias Follower zeigen sich von ihrem bequemen Look begeistert: "Du siehst auch in einem Kartoffelsack fantastisch aus" und "Du kannst aber auch echt alles tragen!" lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla im Juli 2019

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im März 2020

Splash News Sophia Thomalla im Dezember 2019



