Große Trauer um Leon Boden: Der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher ist tot – er wurde 61 Jahre alt! Auch wenn viele bei dem Namen vielleicht kein Gesicht vor Augen haben, seine Stimme kennen die meisten: Boden war Synchronsprecher und die Standard-Stimme von Hollywood-Stars wie Denzel Washington (65) und Jason Statham (52) – außerdem lieh er unter anderem Will Smith (51) und Samuel L. Jackson (71) seine Stimme. Als Schauspieler war der gebürtige Kieler in dem Film "Das Miststück" zu sehen. Nun müssen die Fans Abschied von der Ausnahme-Stimme nehmen.

Von seinem Tod berichtete t-online.de: Bodens Agentur habe auf Nachfrage bestätigt, dass der Schauspieler überraschend verstorben sei. Er soll seiner Krebserkrankung erlegen sein. Auf der Facebook-Seite der Fanpage "Fox and the Crew" erinnerten sich die Anhänger an die Lieblingsrollen des 61-Jährigen: "Toller Schauspieler in 'Hinter Gittern'", "Ich bin ein Stimmen-Mensch. Wird schwer, sich an eine andere Stimme bei Jason zu gewöhnen" und "Absolut nicht zu vergessen SOKO und 'Deutschland von oben'", hieß es in drei von etlichen User-Kommentaren.

Leon Boden war aber nicht nur auf der Leinwand zu Hause, sondern auch auf der Bühne: Er studierte am Salzburger Mozarteum Schauspiel und Regie und schloss mit einem Diplom im Fach Gesang ab. In den 80er Jahren spielte er unter anderem an der Elisabethbühne in Salzburg, in Graz und Bremen sowie am Deutschen Theater in Berlin.

