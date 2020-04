Traurige Nachrichten für die Filmbranche: Sie muss sich von Schauspielerin Shirley Knight verabschieden. Ihre Karriere startete die Amerikanerin in den 1950er-Jahren im TV. Danach schaffte sie den Sprung auf die Leinwand und etablierte sich als Charakter-Darstellerin. Zwei Mal wurde die 83-Jährige in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" für einen Oscar nominiert, einmal für das Drama "Das Dunkel am Ende der Treppe" und "Süßer Vogel Jugend". Nun müssen sich Film-Fans verabschieden: Shirley ist gestorben!

Wie die US-Medien darunter Hollywood Reporter und Variety berichteten, starb die 83-Jährige, laut ihrer Tochter Kaitlin Hopkins, am Mittwoch im texanischen San Marcos eines natürlichen Todes. Shirley feierte im Fernsehen und auf der Theaterbühne Erfolge. Für ihre Leistung in dem Streifen "Unter Anklage-Der Fall McMartin" gewann sie einen Golden Globe und den Emmy Award.

Mit einem berührenden Post nahm Kaitlin auf Facebook Abschied: "Du bist von uns gegangen und deine Seele hat uns in Richtung eines besseren Ortes verlassen. Ich war an deiner Seite und du bist friedlich gegangen", schrieb sie zu einem Foto von ihrer Mama.

Getty Images Shirley Knight 1967

Getty Images Shirley Knight und ihre Tochter Kaitlin Hopkins

Getty Images Shirley Knight im Februar 2012



