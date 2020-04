Seit Mittwochnacht ist es traurige Gewissheit: Shirley Knight (✝83) ist tot – die Schauspielerin verstarb im Alter von 83 Jahren eines natürlichen Todes. In ihrer rund 60-jährigen Filmkarriere spielte sie in über 50 Produktionen mit. Heute dürfte die Golden Globe-, Tony Award- und Emmy Award-Preisträgerin besonders für ihre Nebenrolle in dem Drama "Das Dunkel am Ende der Treppe" sowie als Phyllis Van De Kamp in der Hit-Serie Desperate Housewives bekannt sein. Jetzt nehmen Shirleys Schauspielkollegen auf rührende Weise Abschied.

"Shirley Knight ist gestorben. Sie war eine unglaubliche Schauspielerin und ein wundervoller Mensch. Ihre Karriere war lang, und sie konnte einfach alles", schwärmte Allen Covert nun via Twitter. Shirley und er standen 2006 gemeinsam für den Comedy-Streifen "Grandma's Boy" vor der Kamera. "Ich bin sehr stolz darauf, sie gekannt zu haben und dass ich die Ehre hatte, mit ihr zu arbeiten."

Auch "Better Call Saul"-Star und Comedian Michael McKean verfasste einen Nachruf: "Sie war so liebevoll und intelligent", betonte er auf Twitter. "Ein toller Mensch mit einer Menge Talent. Ruhe in Frieden." Kanntet ihr einen von Shirleys vielen Filmen? Stimmt ab!

Anzeige

VALERIE MACON/AFP via Getty Images Schauspieler Allen Covert

Anzeige

Larry Busacca/Getty Images Shirley Knight im Jahr 2012

Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images Michael McKean, Schauspieler

Kanntet ihr einen von Shirleys vielen Filmen? Ja, na klar! Nein, leider nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de