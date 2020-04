Sie hat ihre Gift-Pfeile noch lange nicht im Schrank verstaut! Bei Promis unter Palmen geht es seit der ersten Folge ziemlich ab. Vor allem Désirée Nick (63) eckt von Anfang an ganz schön mit ihrer direkten Art an – vor allem bei Carina Spack (23) und Claudia Obert (58). Viele Trash-TV-Fans fragen sich da aber, gegen wen La Nick nun mehr An­ti­pa­thien hegt: Im Promiflash-Interview rechnet Désirée mit beiden Damen ordentlich ab!

Sie schienen sich wieder angenähert zu haben, dennoch lässt die 63-Jährige im Promiflash-Gespräch kein gutes Haar an Frau Obert. "Ich wünschte, sie könnte über ihr Unglück so lachen wie wir. Dann wäre sie ja wenigstens noch sympathisch", sagt die spitzeste Zunge Deutschlands. Aber so sehr Désirée etwas gegen die Nobelbou­tique-Besitzerin hat, Carina kann sie offenbar noch weniger leiden. "Fräulein Spack versteht es nicht mal, sich zur Schlampe hochzuarbeiten, ich habe sie da wirklich überschätzt", zieht sie ihr schonungsloses Fazit.

In ihren Augen habe die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin keinen Humor, und das sei ein charakterliches Defizit. "Und dann immer zu glauben, es würde mich erreichen, wenn sie mich als Oma bezeichnet und auf mein Alter anspielt. [...] Ich habe Alter immer als immensen Fortschritt betrachtet und werde von Jahr zu Jahr besser", so Désirée weiter.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, TV-Star

Instagram / carina_spack Carina Spack, "Promis unter Palmen"-Kandidatin

Getty Images Désirée Nick beim Bayrischen Filmpreis 2019

