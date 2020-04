Seit zwei Wochen läuft die neue Realityshow Promis unter Palmen. Dabei scheint vor allem eine Konstellation im Fokus zu stehen: Die Streitszenen zwischen Désirée Nick (63) und Claudia Obert (58). Immer wieder sind die Bühnen-Künstlerin und die Designerin aneinandergeraten. In der aktuellen Folge wurde es aber plötzlich harmonischer zwischen den Damen – und Désirée schlug sogar richtig sanfte Töne an. Werden aus den einstigen Streithennen jetzt etwa Freundinnen?

Alles nur Taktik! Gegenüber Promiflash hat La Nick sich dazu klar und deutlich geäußert: "Das geht alleine auf mein Wirken zurück, weil ich vorführen wollte, wie man diese Frau um den Finger wickeln kann – nämlich nur, wenn man sich zur Saufkumpanin macht." Den Pegel zu halten sei Claudias Lebensnerv und dabei habe sie ihr lediglich geholfen. "Eine gleichwertige Kollegin wird sie nie sein, denn ich bin eine Künstlerin", betonte die 63-Jährige.

Auch Claudia äußerte sich kürzlich gegenüber Promiflash zu ihrer einstigen Erzfeindin und verkündete, noch immer mit ihr in Kontakt zu sein. "Über Désirée kann man denken und sagen, was man will, aber sie ist nicht langweilig und dumm ist sie auch nicht", offenbarte die 58-Jährige überraschend anerkennend.

SAT.1 / Richard Hübner Désirée Nick, Kandidatin bei "Promis unter Palmen"

Sat.1 Désirée Nick, Claudia Obert und Tobias Wegener bei "Promis unter Palmen"

SAT.1/Richard Hübner Claudia Obert, Kandidatin bei "Promis unter Palmen"



