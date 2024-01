Wenig Promis im Dschungel? Das hält Claudia Obert vom Cast

Das diesjährige Dschungelcamp hat einen gemischten Cast: Während der Sender mit Schauspieler Heinz Hoenig (72) oder dem ehemaligen Fußballer David Odonkor (39) etablierte Prominente für die Show gewinnen konnte, sind auch einige Influencer am Start. Zu der in der Öffentlichkeit etwas verpönten Berufsgruppe zählen unter anderem die Reality-TV-Stars Mike Heiter (31), Fabio Knez oder Kim Virginia Hartung (28). Doch was hält TV-Urgestein Claudia Obert (62) von der diesjährigen Dschungelcamp-Besetzung?

"Also, der Cast ist geil dieses Jahr. Wenn es noch Leute gibt, die kein iPhone haben und kein Instagram, dann ist es nicht die Schuld von dem Cast", stellt sich die Unternehmerin im Promiflash-Interview vor die Dschungelcamp-Teilnehmer. Die Reality-TV-Queen macht klar, dass sie nicht finde, dass die diesjährige Staffel mit zu wenig Promis an den Start gegangen ist.

Anders als Claudia hatten sich im Vorfeld der Show viele enttäuschte Fans gemeldet. "Eine Ära geht zu Ende. Trashformate haben den Dschungel erreicht", schrieb ein enttäuschter Fan auf dem Instagram-Profil von Promiflash. "Wo sind da die Stars?", kommentierte ein weiterer Follower.

Getty Images Claudia Obert bei der Berlin Fashion Week im Juli 2019

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert auf Ibiza, Juni 2021

RTL / Stefan Thoyah Die Dschungelcamp-Kandidaten 2024

