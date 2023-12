Neues Paar? Max Bornmann und Carina Spack zusammen erwischt!

Bahnt sich da etwa ein neues Reality-TV-Pärchen an? Max Bornmann hatte dieses Jahr sein Glück bei Are You The One – Realiytstars in Love versucht. In der Kuppelshow sollte es aber mit niemandem richtig funken. Ist der Barkeeper nun woanders fündig geworden? Ein aufmerksamer Promiflash-Leser erwischte ihn nämlich mit Bachelor-Girl Carina Spack (27) in einem Restaurant. Die beiden sollen einen ziemlich vertrauten Eindruck gemacht und "ein bisschen verliebt" ausgesehen haben. Mehr Infos zu Max und Carinas Dinnerdate, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

