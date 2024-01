Laut Claudia Obert ist Christian für Amira ein "Lustgewinn"

Sie kann sie wohl sehr gut verstehen. Amira (31) und Oliver Pocher (45) befinden sich mal wieder mitten im Rosenkrieg. Die Moderatorin wurde dabei abgelichtet, wie sie im Südafrika-Urlaub mit Christian Düren (33) knutscht. Ihren Ex schien dies ziemlich mitzunehmen, da er sich im Netz ziemlich gekränkt zeigte. Was Claudia Obert (62) zu dem ganzen Drama sagt? Promiflash hat nachgefragt und die Unternehmerin hat eine eindeutige Antwort!

Auf die Frage, was sie von der Romanze zwischen Amira und Christian hält, gab Claudia eine klare Antwort: "Ich hoffe doch stark, dass das für Amira ein Lustgewinn ist. Ich hoffe, dass sie Spaß mit ihm hat." Die 62-Jährige stichelte anschließend gegen den Comedian: "Und diese Streiterei... Er hat ja gedacht, sie wär nur auf Fame aus. Ich meine, Fame kann nie so wichtig sein, dass man dafür Olli Pocher in Kauf nimmt."

Denn bereits im November hatte der Reality-TV-Star seinen Standpunkt deutlich gemacht. Kurz nachdem die Trennung der beiden bekannt wurde, habe Claudia betont, dass Amira Olli nicht als Sprungbrett für ihre Karriere genutzt habe. Schon damals sagte sie in ihrer Instagram-Story: "So wichtig kann Fame nicht sein, dass man dafür Pocher in Kauf nimmt."

Getty Images Claudia Obert bei der Berlin Fashion Week im Juli 2019

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Oliver und Amira Pocher

