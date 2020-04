Melanie Müller (31) nimmt kein bekanntlich Blatt vor den Mund. Wenn der Schlagersängerin etwas nicht passt, hat sie offenbar kein Problem damit, das auch deutlich zu zeigen: Unter anderem hatte sie 2018 deshalb sogar schon hemmungslos mit ihren Kollegen abgerechnet. Jetzt meldet sich die "Gemma zu mir"-Interpretin erneut mit Kritik im Netz. Die betrifft allerdings keine Ballermann-Stars, sondern die deutsche Bundesregierung!

In einem Instagram-Clip zeigt sich Melanie sehr unglücklich dreinblickend mit einem Mundschutz. Den müssen die deutschen Bürger nun aufgrund der aktuellen Lage beim Einkaufen und im Nahverkehr tragen. Doch darauf hat die Blondine überhaupt keine Lust, wie sie in ihrem Kommentar zum Video verrät: "Jetzt haben wir die Pflicht, diesen Sch**ß zu tragen. Und in paar Wochen kommen uns wieder alle mit Umweltverschmutzung." Daran, dass die Maskenpflicht zum Schutz der Gesundheit dient, glaubt Melanie offenbar nicht – stattdessen fühle sie sich "verarscht".

Viele Follower der Musikerin sind da allerdings ganz anderer Meinung: "Das ist kein Sch**ß. Es dient dem Schutz. Deinem und dem der Anderen", stellt ein User klar. Ein anderer konnte Melanies Einstellung ebenfalls nicht nachvollziehen: "Naja, wenn das alles so harmlos ist, geh doch mal in eine der vielen Kliniken, wo die Patienten, die anscheinend nichts haben, um ihr Leben kämpfen, und hilf dem Personal."

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im April 2020

Wehnert, Matthias / ActionPress Melanie Müller in Petershain, 2019

Getty Images Melanie Müller, Sängerin



