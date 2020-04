Victoria Beckham (46) ließ sich zu einem ganz besonders intimen Gespräch hinreißen! Das einstige Spice Girl und der ehemalige Profifußballer David Beckham (44) sind seit mittlerweile 21 Jahren verheiratet. Und noch immer ist das Pärchen megahappy. Das zeigten die beiden nicht zuletzt bei der Geburtstagsparty ihres Sohnes Brooklyn (21), bei der sie verliebt wie eh und je wirkten. Noch privater wurde es aber schon vor einiger Zeit, als Vic in einem Interview persönliche Details ausgepackt hatte!

Im Gespräch mit Allure hatte die Designerin einen Einblick ins Schlafzimmer der Beckhams gewährt: "Ich gehe jeden Abend mit David Beckham ins Bett, aber es wäre falsch zu sagen, dass wir dort nur schlafen." Auch einen Kommentar über Davids Penis hatte sie sich dabei einfach nicht verkneifen können. "Er hat wirklich einen sehr großen [...] Wie der Auspuff eines Traktors", hatte sie offenbart.

Doch auch abgesehen davon hatte Victoria nur warmherzige Worte für ihren Gatten übrig. "David ist der wundervollste Ehemann und ein fantastischer Vater, eine wahre Inspiration für uns alle. Er arbeitet sehr hart. Ich bin so glücklich, ihn meinen Seelenverwandten nennen zu können", hatte sie in der Talkshow The View erklärt.

Getty Images David und Victoria Beckham, 2003

Getty Images Victoria Beckham im März 2019

Getty Images David und Victoria Beckham



