Victoria Beckham teilt Erinnerungsfoto zu Davids Geburtstag

Seinen 49. Geburtstag verbrachte David Beckham (49) mit seinen Liebsten. Dieser Anlass scheint seine Frau Victoria (50) in Erinnerungen schwelgen zu lassen. In ihrer Instagram-Story teilte sie eine Reihe Fotos ihrer Familie, die echte Nostalgie versprühten! Das erste zeigt das Paar mit ihren vier jungen Sprösslingen auf einem Bett, glücklich in die Kamera lächelnd. Harper Seven (12) hat sogar noch ihren Schnuller im Mund und Davids zerzaustes Haar gibt den Eindruck, als wäre er gerade erst aufgewacht. Ist das vielleicht ein frühes Urlaubsbild? Wo und wann das Foto entstanden ist, verrät die Designerin nicht. Sie schreibt zu dem Bild nur: "Das ist doch ein großer Flashback! Wir lieben dich so sehr!"

Im echten Kontrast dazu steht ein aktuelles Bild, das Victoria postete: Darauf sieht man David mit Harper, Romeo (21) und Cruz (19) am Abend seines 49. Geburtstags – im Hintergrund sind noch Luftballons zu erkennen. Dazu schrieb sie : "Happy Birthday! Du bist unser Ein und Alles!" Nur Brooklyn (25) konnte der intimen Feier anscheinend nicht beiwohnen. Trotzdem wird er auch in der Story erwähnt und bekommt ein paar süße Worte von seiner Mama. "Wir vermissen und lieben dich.", schrieb sie an ihn gerichtet. Danach zeigte die Designerin noch den Moment, in dem David seinen Kuchen überreicht bekam und die Kerzen auspustete, um sich etwas zu wünschen.

Victoria selbst hatte erst im vergangenen Monat ihren eigenen Geburtstag gefeiert – allerdings war sie es etwas opulenter als ihr Liebster angegangen. Zu ihrem 50. Ehrentag hatte sie eine große Party geschmissen, zu der jede Menge Hollywood-Stars angetanzt waren! Nicht nur die Spice Girls, sondern auch Bradley Cooper (49) und Eva Longoria (49) hatten mit der Designerin und ihrer Familie gefeiert. An dem Abend soll die vierfache Mama sich so verausgabt haben, dass David sie nach der Party huckepack tragen musste!

Victoria und David Beckham mit ihren Kindern.

David Beckham mit seinen Kindern Harper Seven, Romeo und Cruz (v.l.n.r.)

