Ablenkung? Mark Wahlberg reagiert mit nackter Haut auf Klage

Will Mark Wahlberg (52) seinen Fans damit etwas sagen? Der Schauspieler hat aktuell eine Klage am Hals: Kein Geringerer als David Beckham (48) zieht gegen den Hollywoodstar vor Gericht, weil dieser ihn um mehrere Millionen Euro betrogen haben soll. Der "Ted"-Star lässt sich davon aber nicht beirren – im Gegenteil. Auf seinem Instagram-Profil reagiert er mit einem heißen Video, das ihn ohne T-Shirt und mit einem extrem knackigen Body zeigt, auf die Schlagzeilen!

Mit dem Hashtag "4-Uhr-Club" macht Mark gleichzeitig deutlich, dass er zu den Frühaufstehern gehört. Als Start in den Tag geht es erstmal ins kalte Wasser – und seine Fans sind davon begeistert. "Er hat es drauf!" und "Das ist so wahnsinnig verrückt", schreiben sie in den Kommentaren. Auch in Zeiten der Krise – oder besser Klage – stehen seine Bewunderer hinter dem Actionhelden.

Aber was ist überhaupt zwischen Mark und David los? Der Brite sollte als Markenbotschafter eines Fitnessprogramms eigentlich Aktienpakete erhalten. Bevor er diese jedoch bekam, fiel der Aktienkurs – laut dem Familienvater reines Kalkül, durch das ihm zehn Millionen Euro durch die Lappen gegangen sein sollen. Die Mark Wahlberg Investment Group soll an der ganzen Nummer beteiligt sein.

Getty Images Sportstar David Beckham

Getty Images Mark Wahlberg, November 2023

