So süß gratuliert Victoria David Beckham zum 49. Geburtstag

Happy Birthday, David Beckham (49)! Der ehemalige Fußballprofi feiert heute seinen 49. Geburtstag. Seine Ehefrau Victoria Beckham (50) lässt sich diese Gelegenheit scheinbar nicht entgehen und richtet an Davids Ehrentag emotionale Geburtstagswünsche an ihren Liebsten. Auf Instagram veröffentlicht das ehemalige Spice Girl zwei süße Schnappschüsse. Auf beiden halten sich die Designerin und der Sportler romantisch im Arm. In der Bildunterschrift macht Victoria zusätzlich ihre Dankbarkeit deutlich. "Du bist unser Ein und Alles! Der beste Vater und Ehemann, wir alle lieben dich so sehr", schwärmt die britische Sängerin. Doch auch etwas Humor darf bei der frischgebackenen 50-Jährigen wohl nicht fehlen: "Ich liebe es, dass wir zusammen so richtig alt werden. Du bist nicht weit hinter mir!"

Doch nicht nur Victoria gratuliert dem heutigen Fußball-Funktionär zu seinem besonderen Tag. Auch Romeo Beckham (21) widmet seinem Vater einen Beitrag auf Instagram. Zu einem Kinderfoto, auf dem David ihm ein Küsschen gibt, schreibt der Sportler emotional: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa. Danke für alles, ich liebe dich immer und für immer!" Bei den Fans sorgt dieser Post jedoch für Verwunderung. Scheinbar empfinden zahlreiche Nutzer das Foto als merkwürdig. "Was ist das für ein Bild? Ich dachte kurz, Romeos Account wurde gehackt", kommentiert nicht nur ein verblüffter User.

Bei den Beckhams jagt offenbar ein Event das nächste. Denn erst vor wenigen Tagen veranstaltete Victoria anlässlich ihres 50. Geburtstags eine große Party. In dem noblen Privatklub Oswald's in London ließ sie mit zahlreichen Freunden und Familienangehörigen die Korken knallen. Mit von der Partie waren unter anderem der Mission: Impossible-Star Tom Cruise (61), die Desperate Housewives-Darstellerin Eva Longoria (49) und der Latin-Sänger Marc Anthony (55).

Instagram / romeobeckham Romeo und David Beckham, britische Fußballspieler

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihre Familie im April 2024

