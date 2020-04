Sie hat ihre große Liebe verloren, kämpft aber tapfer weiter! Anfang Februar verstarb Hollywood-Legende Kirk Douglas im Alter von 103 Jahren. Immer treu an seiner Seite war seine Frau Anne Buydens (101) – das Paar war stolze 65 Jahre lang verheiratet. Nun musste die Witwe schon wieder Haltung zeigen - denn am 23. April stand ihr erster Geburtstag ohne Kirk (✝103) an. So verbrachte Anne nun ihren 101. Ehrentag!

Ihr Stiefenkel Cameron Douglas (41) dokumentierte das süße Spektakel auf Instagram. Die Familie Douglas gab ihr Möglichstes, um der einstigen Filmschauspielerin einen schönen Tag zu bereiten – kein so leichtes Unterfangen in der aktuellen Krisenlage! Statt einer großen Feier bekam Anne eine sogenannte Drive-by-Party: Freunde und Familie fuhren nach und nach mit dem Auto an ihrem Haus vorbei und konnten dem Geburtstagskind so mit Sicherheitsabstand ihre Grüße ausrichten. Anne saß währenddessen mit ihrem Hund in ihrem festlich dekorierten Rollstuhl im Garten. Die 101-Jährige trug ein elegantes fliederfarbenes Ensemble mit einer Geburtstagsschärpe. Über ihr Gesicht spannte sich außerdem ein Mundschutz.

Auf seinem Kanal widmete Cameron Anne außerdem eine rührende Botschaft. "Happy Birthday, Oma, auf 101 Jahre voller Liebe, Licht und Ratschläge! Wir lieben dich", schrieb der 41-Jährige zu einem Portät von seiner Großmutter und seinem Opa Kirk Douglas.

Bennett Raglin/Getty Images for Lifetime Cameron Douglas, Schauspieler

Getty Images Kirk Douglas und Anne Buydens im Februar 2012 in West Hollywood

Getty Images Anne Buydens und Kirk Douglas im Mai 2012 in Hollywood



