Carys Zeta Douglas (18) vermisst ihre Großmutter. Die Tochter von Michael Douglas (76) musste zusammen mit ihrer gesamten Familie in der Vergangenheit gleich zwei schwere Verluste verkraften: Nachdem Kirk Douglas 2020 mit stolzen 103 Jahren verstorben war, starb vor wenigen Tagen auch seine Witwe Anne (102) friedlich in ihrem Haus in Beverly Hills. Nun nimmt die 18-jährige Carys rührenden Abschied von ihrer Oma.

Auf Instagram ehrte der hübsche Teenager seine Oma Anne mit einem emotionalen Posting. "Sie war der Inbegriff von Eleganz und Anmut. Sie war der freundlichste, großzügigste Mensch. Für immer mein Vorbild. Ruhe in Frieden, Oma", schrieb das Model. Zu dem süßen Text an ihre Großmutter postete sie eine Bilderreihe: Eine Aufnahme zeigt Carys als kleines Mädchen, das auf Annes Schoss sitzt. Auf einem weiteren Foto wird die Verstorbene liebevoll von einigen Familienmitgliedern auf die Wange geküsst.

Auch Michael widmete der Verstorbenen bereits liebe Worte und machte deutlich, wie eng seine Beziehung zu Anne war. "Anne war mehr als eine Stiefmutter und niemals 'böse'. Sie hat das Beste aus uns herausgeholt, besonders aus unserem Vater", erklärte der Schauspieler, wie Variety berichtete. "Catherine, ich und die Kinder verehrten sie. Sie wird immer in unserem Herzen sein."

Instagram / carys.douglas Anne Buydens und ihre Enkelin Carys Zeta Douglas

Instagram / carys.douglas Anne Buydens (Mitte) und einige ihrer Angehörigen

Getty Images Michael Douglas mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones und Tochter Carys

