Liebe auf den ersten Blick war es bei den beiden nicht! Seit fast 65 Jahren sind Hollywood-Legende Kirk Douglas (102) und seine Frau Anne Buydens (100) verheiratet. Am vergangenen Dienstag feierten die Turteltauben den 100. Geburtstag der Film-Publizistin – die nun mehr als ihr halbes Leben mit dem Schauspieler zusammen ist. Anlässlich ihres besonderen Ehrentages, den sie im Beisein ihres Liebsten genoss, stellt sich die Frage: Wie hat sich Anne eigentlich in ihren Kirk verliebt?

Für seine Angebetete musste sich der heute 102-Jährige ganz schön ins Zeug legen! 1953 lernten sich die beiden am Set von Kirks Film "Act of Love" kennen – Douglas war damals schon ein bekannter Kino-Star. Doch als der "Spartacus"-Darsteller die Blondine auf ein Date in ein teures Restaurant einladen wollte, kassierte er einen Korb von der Beauty, wie aus ihrem Buch Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood hervorgeht. Anne ließ sich erst auf ein privates Treffen ein, als Kirk sich von einer anderen Seite zeigte: "Ich habe aufgehört von mir zu erzählen und habe angefangen, ihr zuzuhören", gestand der Vierfach-Vater.

Eines ihrer ersten Dates fand bei einer Charity Gala in einem Zirkus statt – dort half Kirk dabei, den Elefantendreck wegzuräumen, während er einen Smoking trug! Das verzauberte schließlich seine Anne: "Da hatte er mich. Es war nicht nur total lustig, es zeigte mir auch, dass er Dinge tat, die niemand von ihm verlangte", offenbarte seine Liebste gegenüber USA Today. Nach ihrer Eheschließung 1954 bekam Anne die gemeinsamen Kids Eric und Peter, die ihr Familienglück komplett machten.

Everett Collection, Inc. / ActionPress Kirk Douglas und seine Frau Anne Buydens in ihrer Jugend

Zuma Press, Inc. / ActionPress Anne Buydens, Kirk Douglas mit den gemeinsamen Kindern Eric und Peter in den 1960ern

Priscilla Grant/Everett Collecti Kirk Douglas und seine Frau Anne Buydens

