Krass – dieses Paar ist zusammen 202 Jahre alt! Fans der Hollywood-Legende Kirk Douglas (102) erinnern sich sicherlich noch an dessen 102. Geburtstag im Dezember 2018. Der Schauspieler war damals in prächtiger Party-Laune und seine Ehefrau Anne (100) schmiss für ihn eine Geburtstagssause. Jetzt konnte sich der Amerikaner bei seiner Partnerin revanchieren – denn die Film-Publizistin erreichte nun ebenfalls den 100er-Klub.

Anne kam am 23. April 1919 in Hannover zur Welt, verließ Deutschland kurze Zeit später und zog mit ihrer Familie nach Belgien, wie The Vintage News berichtete. Sie genoss eine gute Ausbildung und spricht fließend Englisch, Deutsch und Französisch. Ihren späteren Ehemann Kirk lernte das Geburtstagskind 1953 in Paris kennen, der dort den Film "Lust for Life" drehte. Seither sind die beiden Turteltauben unzertrennlich und mittlerweile seit 64 Jahren verheiratet.

Kirk war vor Anne schon einmal vermählt: Von 1943 bis 1952 war Schauspielerin Diana Dill seine Angetraute. Aus dieser Ehe stammt Hollywood-Star Michael Douglas (74) sowie dessen Bruder Joel. Anne und Kirk haben mit Eric und Peter ebenfalls zwei gemeinsame Kinder.

P&P / MEGA Kirk Douglas und Anne Buydens an seinem 102. Geburtstag

Getty Images Kirk Douglas und seine Frau Anne im Februar 2013 in Hollywood

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas bei der Golden Globes After Party 2019 von Netflix

