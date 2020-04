Sam Asghari wird beim Sporteln zu einer Augenweide! Der Freund von Britney Spears (38) ist Personal Trainer und macht seine Liebe zur Bewegung auch immer wieder deutlich. Mit der Sängerin hatte er sich bereits bei einigen schweißtreibenden Trainingseinheiten gezeigt – egal, ob beim Partner-Work-out oder beim Tanzen. Jetzt zog es den 26-Jährigen allerdings nach draußen zu einer ausgiebigen Joggingrunde – und das nur leicht bekleidet!

Leichtfüßig lief er am vergangenen Dienstag den Bürgersteig in Los Angeles entlang und wurde dabei abgelichtet. Bei den warmen Temperaturen in Kalifornien hatte er sich lediglich für ein knappes Sportoutfit entschieden. In der kurzen Hose präsentierte er seinen durchtrainierten Oberkörper und seine muskulösen Beine.

Auf Laufen hatte Britney wohl keine Lust gehabt, Sam war an diesem Tag alleine unterwegs. Stattdessen lud die 38-Jährige zu der Zeit einen neuen Instagram-Clip hoch, der zeigt: Auch sie war nicht untätig! Sie übte im Wohnzimmer einige Tanzschritte und bewegte sich zur Musik.

Anzeige

007 / MEGA Sam Asghari im April 2020

Anzeige

Instagram / britneyspears Sängerin Britney Spears und Sam Asghari

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de