Mit Spermaspender? Britney Spears will noch mal Mama werden!

Immer wieder schafft sie es, ihre Fans zu verwirren. Britney Spears (42) war in den letzten Jahren schon öfter wegen ihrer skurrilen Posts auf ihren Social-Media-Kanälen in aller Munde. Aber diese neue Nachricht könnte dann doch einige überraschen. Die Sängerin möchte unbedingt ein weiteres Kind haben! Laut Ok Magazine hat ein Insider verraten: "Alles, was sie will, ist einen heißen Typen mit guten Genen zu finden, der ihr Sperma spenden kann." Angeblich sind Britneys engste Vertraute deswegen in Sorge um die Popikone. Die anonyme Quelle plaudert weiter aus: "Sie lacht sich immer die falschen Typen an. Ihre Freunde glauben, dass die Typen, die für sie als Spender infrage kommen, nur an ihr Geld wollen. Sie hat das nicht so richtig durchdacht."

Hat die "Toxic"-Interpretin etwa schon einen Auserwählten für ihr Vorhaben? Erst im Februar dieses Jahres postete Britney ein Video von sich auf ihrem Instagram-Account, das die Gerüchteküche zum Brodeln brachte. Denn der Text zum Video lautete: "Ich liebe ihn!" Von wem genau die Rede gewesen ist, ist allerdings unklar, da sich die Musikerin nicht weiter dazu geäußert hatte. Möglicherweise könnte der Insider auch Britneys verflossenen Ehemann Sam Asghari (30) meinen. Allerdings hatten die zwei sich schon im vergangenen Jahr scheiden lassen, was die "Gimme More"-Sängerin anscheinend immer noch verarbeitet. Erst Anfang diesen Monat hatte Britney ein bittersüßes Throwback-Video von den beiden hochgeladen und daraufhin wieder gelöscht. Darin tanzten sie zusammen und küssten sich sogar, doch ein Liebes-Comeback blieb aus.

Zwischen 2004 und 2007 war Britney mit Kevin Federline (46) verheiratet. Aus dieser Ehe gingen bereits zwei Söhne hervor, Jayden (17) und Sean (18). Allerdings wohnen die beiden seit einiger Zeit bei ihrem Vater auf Hawaii. Schon oft wurde gemunkelt, dass Britney das Verhältnis zu ihren Söhnen gerne wieder richten würde. Erst zum Jahresanfang stellte Britney mehrere niedliche Throwback-Pics ins Netz, jedoch ließ sie sie unkommentiert.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen

