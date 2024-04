Britney Spears soll bereits Verfilmung ihrer Memoiren planen

Ist das Ganze bald auf der großen Leinwand zu sehen? Britney Spears (42) sorgte im vergangenen Jahr für jede Menge Gesprächsstoff. Mit der Veröffentlichung ihrer Memoiren "The Woman in Me" wusch die Musikerin nicht nur ihre eigene Dreckwäsche, sondern auch die der Menschen aus ihrem direkten Umfeld. Wie Mirror berichtet, soll ein ausschließlich weibliches Autorenteam deshalb bereits die Erstellung eines Drehbuchs in Angriff nehmen. "Britneys Buch war ein bahnbrechender Bestseller [...]. Sie befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen, um das Buch in einen Film zu verwandeln", berichtet die Quelle und fügt hinzu: "Falls nötig, könnte das Projekt zu einer Miniserie [...] werden."

Dass das Drehbuch angeblich nur von Frauen geschrieben werden soll, habe auch einen ganz bestimmten Grund, wie der Insider weiter ausplaudert. "Es werden weibliche Autoren angefragt, um das Buch in ein Drehbuch zu verwandeln, denn nur eine Frau kann die Nuancen verstehen, die Britneys Rolle in ihrer Familie und ihre Position in der Popkultur so kompliziert gemacht haben", heißt es. Demnach soll die Verfilmung einen noch tieferen und vor allem privateren Einblick in Britneys Leben und Werdegang geben, der ihrer Community bislang verwehrt geblieben sei. "Die Fans können sich auf eine intime Reise durch ihre Höhen und Tiefen freuen wie nie zuvor", verrät der Informant zuletzt über den Film.

Zuletzt sorgte Britney weniger mit ihrem privaten Lebensweg und dafür vielmehr mit ihrem Social-Media-Auftritt für Aufsehen. Statt ihres normalen Namens ziert die Bio ihres Instagram-Profils seit einigen Wochen ein Name, den wohl niemand zunächst mit der Princess of Pop in Verbindung setzen würde. Xila Maria River Red ist der Name, den die Fans nun zu Gesicht bekommen, wenn sie den Account der "Toxic"-Interpretin aufrufen. Ob sich die Blondine nun wirklich endgültig umbenannt hat oder ob es sich dabei lediglich um eine temporäre Änderung handelt, ist und bleibt bislang ungewiss.

Britney Spears bei den Hollywood Beauty Awards 2018

Britney Spears, Sängerin

