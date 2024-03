"Ich hasse es": Britney Spears bereut ihre neue Haarfarbe!

Britney Spears (42) gibt ihren Fans ehrliche Einblicke. Normalerweise fällt die Blondine im Netz durch ihre freizügigen Schnappschüsse und ulkigen Tanzvideos auf. Auf Instagram postete der Superstar nun ein Video, in dem er seine neue Haarfarbe präsentiert: Die Sängerin zeigt den Fans ihre weißblonden Locken. Unter dem Beitrag schreibt die "Gimme More"-Interpretin: "Ich wollte schon immer weißblondes Haar haben. Und jetzt habe ich es gewagt." Im gleichen Atemzug gesteht die Blondine jedoch: "Ich hasse es so sehr! Es ist viel zu weißblond, deshalb werde ich es morgen wieder verändern." Vor allem missfalle der Popsängerin an dem neuen Look, dass er sie "sehr viel jünger" wirken lasse und sie das "unheimlich" finde.

Nicht nur ihre Haare beschäftigen die Sängerin. Die 42-Jährige verriet zudem, dass sie sich in letzter Zeit in Sachen Beauty "nicht wirklich gut" um sich selbst gekümmert habe. Britney versuchte das nicht nur mit dem Färbe-Fiasko zu ändern: Die "Toxic"-Interpretin hatte sich zudem ihrer ersten Laserbehandlung im Gesicht unterzogen. Doch ihr Fazit zu dieser Behandlung fällt auch nicht gerade positiv aus. "Es hat irgendwie wehgetan. Ich bin kein Fan", schreibt die Blondine unter dem Beitrag. Mittlerweile hat die Popsängerin den Beitrag wieder von ihrem Social-Media-Profil entfernt. Vielleicht erfreut Britney ihre Fans ja demnächst mit ihrer veränderten Haarfarbe in einem neuen Post im Netz.

Zuletzt hatte Britney ihre Fans auf der Social-Media-Plattform ganz schön verwirrt. In ihrer Instagram-Bio stand plötzlich ein anderer Name. Scheinbar hat die Sängerin ihren Geburtsnamen in den Namen "Xila Maria River Red" umändern lassen.

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Britney Spears bei den MTV Music Awards, August 2016

Getty Images Britney Spears, Sängerin

