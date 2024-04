Nach Post mit Ex: Britney Spears löscht ihr Instagram-Profil

Britney Spears (42) sorgt mächtig für Verwirrung im Netz. Nachdem die Musikerin in den vergangenen Jahren bereits vermehrt wegen ihrer skurrilen Beiträge auf Instagram auffiel und immer mal wieder Posts von ihrem Account entfernt hatte, löscht die Sängerin aktuell ihr komplettes Social-Media-Profil aus dem Nichts. Nur wenige Tage zuvor hatte sie noch ein altes Video geteilt, in dem sie gemeinsam mit ihrem Ex Sam Asghari (30) tanzt und beide sich küssen. Was der Grund für die plötzliche Deaktivierung ist, lässt die "Toxic"-Interpretin bislang offen.

Ob Britneys Aktion mit ihrem Wunsch zusammenhängt, ein weiteres Baby zu bekommen, ist ebenfalls nicht bekannt. Vergangene Woche enthüllte nämlich ein Insider gegenüber Ok! Magazine: "Alles, was sie will, ist einen heißen Typen mit guten Genen zu finden, der ihr Sperma spenden kann." Dies bereite den Freunden der 42-Jährigen große Sorge, da sie befürchten, jemand könne Britneys Verzweiflung ausnutzen.

Dass Britney durch ihre Aktionen im Netz für Furore sorgt und einige Fragen unbeantwortet lässt, kam in der Vergangenheit öfter vor. Im Februar behauptete die 42-Jährige beispielsweise aus dem Nichts, dass sie vor einigen Jahren Ben Affleck (51) geküsst habe. Ihre Geschichte untermauerte die "Crossroads"-Darstellerin mit einem Schnappschuss, auf dem der Schauspieler und sie mit der Sängerin Diane Warren (67) zu sehen waren. "Hatte ich vergessen zu erwähnen, dass ich an dem Abend mit Ben geknutscht habe?", plauderte sie auf der Social-Media-Plattform aus. Daraufhin entfernte Britney den Beitrag jedoch recht schnell wieder von ihrem Profil und sorgte mächtig für Schlagzeilen.

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears, Ex-Partner

Getty Images Ben Affleck im Februar 2023

