Britney Spears will ihren Ex Sam Asghari "unbedingt zurück"

Im vergangenen Jahr gaben Britney Spears (42) und Sam Asghari (30) nach einem Jahr Ehe ihre Trennung bekannt. Wie eine Quelle laut OK Magazine jetzt verrät, soll das Ende ihrer Beziehung ziemlich "turbulent" gewesen sein, weswegen Britney und Sam "nur noch über Anwälte reden" – dennoch möchte die Sängerin ihren Noch-Ehemann "unbedingt zurück". "Sie vermisst den Spaß, den sie früher zusammen hatten. Sie wünschte, sie könnte zum Telefon greifen und Sam davon überzeugen, ihr noch eine Chance zu geben, aber die Dinge zwischen ihnen sind im Moment viel zu chaotisch", offenbart der Insider anscheinend.

Dass Britney immer noch an ihren Ex zu denken scheint, wurde erst vor wenigen Wochen deutlich. Auf ihrem Instagram-Account teilte die "Toxic"-Interpretin ein altes Video, in dem sie mit ihm tanzt und ihn sogar küsst. "Es ist merkwürdig, weil es so viele komische Wendungen in Beziehungen mit Freunden, der Familie oder deinen Liebsten gibt. Es ist manchmal schwer zurückzublicken, aber es ist wirklich wichtig... Ich bin ehrlich gesagt in den meisten Situationen zu sensibel", schrieb Britney dazu.

Sechs Jahre lang waren die 42-Jährige und der Fitnesstrainer gemeinsam durchs Leben gegangen, rund ein Jahr als verheiratetes Paar. Anders als Britney wünscht sich Sam nach der Trennung aber nur noch ein freundschaftliches Verhältnis zu seiner Ex. "Er konzentriert sich im Moment auf sich selbst [...], obwohl er offen dafür ist, mit Britney freundschaftlich verbunden zu bleiben", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears, Ex-Partner

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

