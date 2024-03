Sie gibt sich neuen Namen: Britney Spears heißt jetzt anders

Da hat sich Britney Spears (42) doch einfach einen neuen Namen zugelegt! Die Sängerin zeigt sich im Netz äußerst aktiv – des Öfteren teilt die Musikerin nackte Schnappschüsse von sich. Auch ihre Tanzvideos möchte sie mit ihrer Community teilen. Doch jetzt verblüfft die Ex von Sam Asghari (30) mit einer Änderung auf ihrem Profil: In ihrer Instagram-Bio steht nicht mehr ihr Geburtsname, sondern Xila Maria River Red! Britney scheint sich also umbenannt zu haben. Es ist nicht das erste Mal, dass die 42-Jährige im Netz anders heißt...

Bereits im Januar hatte Britney in einem inzwischen gelöschten Post erläutert, dass sie ihren Namen in River Red umändern werde. "Ich durchschaue das alles [...]. Ich habe meinen Namen in River Red geändert! Doch das Feuer ist dort, wo es entfacht wird... es anzustarren und ohne jegliche Angst direkt hineinzuspringen!", lauteten ihre verwirrenden Zeilen. Zuvor teilte Britney einen Clip, in dem sie zum Lied "Maria Maria" tanzt. Fans waren daher der Meinung, dass der Song sie zur Namensänderung inspiriert habe.

Im Leben der mehrfachen Billboard Music Awards-Gewinnerin geht es derzeit sehr turbulent zu. Im Februar hatte Britney dementiert, mit ihrem Haushälter zusammen zu sein. Ihr Team mache sich dennoch Sorgen, wie ein Insider gegenüber Us Weekly berichtete. "Ihre Assistenten wollen [Paul] nicht in ihrer Nähe haben. Das haben sie vom ersten Tag an klargemacht", erklärte die Quelle. Denn der 37-Jährige sei in der Vergangenheit kriminell gewesen, weshalb "ihr Management-Team wahrscheinlich denkt, dass er etwas Zwielichtiges vorhat."

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears, Sängerin

