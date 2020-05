Große Trauer in der VIP-Welt! Sie war die Frau, der viele Stars ihre Fitness in die Hände legten: Mari Winsor hat als Celebrity-Trainerin den ein oder anderen internationalen Promi so richtig ins Schwitzen gebracht. Vor rund sieben Jahren erhielt die Sportlerin allerdings die erschütternde Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose. Die Nervenkrankheit führt unter anderem zur spastischen Lähmung. Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Mari hat den Kampf gegen ihre Erkrankung verloren.

Wie ihre Pressesprecherin Alison Graham gegenüber APNews mitgeteilt hat, ist die Pilates-Expertin am vergangenen Dienstag im Kreise ihrer Liebsten verstorben. Nach einem schweren Kampf soll sie in ihrer Heimat im kalifornischen Sherman Oaks an den Folgen der Krankheit, die auch als Lou-Gehrig-Syndrom bekannt ist, gestorben sein. Sie wurde 70 Jahre alt.

Neben Madonna (61) und Samuel L. Jackson (71) hat Mari beispielsweise auch mit Miley Cyrus (27) trainiert. Bei einem Event 2015 standen die beiden sogar gemeinsam auf der Bühne und sportelten zusammen vor den Zuschauern. Mit pinkfarbener Schleife und bunter Sportleggings trainierte die Sängerin damals zusammen mit ihrem Coach. Auf vielen Fotos ist zu sehen, wie der Superstar die Blondine im Arm hält und mit ihr herumalbert.

Getty Images Miley Cyrus und Mari Winsor

Getty Images Mari Winsor mit TV-Kollegen

Getty Images Miley Cyrus und ihre Trainerin Mari Winsor



