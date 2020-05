Schwerer Unfall bei Hollywood-Star Joe Pantoliano! Der Schauspieler, der vor allem für seine Rollen im Filmklassiker "Matrix" und der Kultserie "Die Sopranos" bekannt ist, wurde von einem Auto angefahren. Der vierfache Vater war gerade spazieren, als sich das Unglück ereignete. Laut seinem Agenten habe der amerikanische Promi, eine schwerwiegende Kopfverletzung erlitten. Jetzt gibt Joe ein Gesundheitsupdate, wie es ihm inzwischen geht.

Nach einem Krankenhausaufenthalt erholt sich der 68-Jährige nun in seinem Zuhause von den Verletzungen. Auf seinem Instagram-Profil teilte er zwei Fotos von sich, die ihn grinsend, aber mit einer großen Narbe auf seinem Kopf zeigen. Unter dem Bild ist zu lesen, dass er nicht nur eine Kopfwunde hat, sondern auch ein Trauma in seinem Brustbereich. Der Emmy-Preisträger kündigte außerdem an, dass er sich während seiner Genesung nicht noch mal melden werde. Trotzdem freue er sich über jede Gute-Besserungs-Nachricht, die er erhalten habe.

"Vielen Dank für die positiven Vibes. Immer her damit", heißt es in Joes Beitrag weiter. Er verspricht, dass jede der netten Botschaften und Genesungswünsche ihm vorgelesen werde, da es ihm helfe, sich schnell wieder besser zu fühlen.

