Große Trauer um Don Shula: Der ehemalige American-Football-Trainer ist tot. Der US-Amerikaner Don, der eigentlich Donald Francis hieß, war Cheftrainer der Baltimore Colts und der Miami Dolphins – und wurde während seiner Karriere zum erfolgreichsten NFL-Coach aller Zeiten: Mit seinen Mannschaften schaffte er es sechsmal in den Super Bowl und konnte sogar zweimal den Sieg erringen. Mit 347 Siegen hält er außerdem den NFL-Rekord für die meisten Siege eines Trainers. Nun ist er mit 90 Jahren verstorben.

"Shula ist heute Morgen friedlich in seinem Haus gestorben", hieß es in einer Erklärung der Miami Dolphins, aus der TMZ zitierte. Eine Todesursache wurde nicht genannt. In dem Statement wurde außerdem das Schaffen des 90-Jährigen geehrt: "Er war maßgeblich für den Erfolg und die Vermarktung der Dolphins verantwortlich und brachte die Mannschaft und die Stadt Miami in die nationale Sportszene", hieß es dort weiter. Ihre tiefsten Gedanken und Gebete seien bei seinen Kindern Dave, Donna, Sharon, Anne und Mike an Mary Anne.

Eine weitere große Leistung erbrachte Don 1972: In diesem Jahr blieb seine Mannschaft, die Miami Dolphins, ungeschlagen – eine einmalige Leistung in der Geschichte der NFL. Er wurde 1997 in die Pro Football Hall of Fame gewählt.

Getty Images Don Shula, Ex-Trainer der Baltimore Colts und der Miami Dolphins

Getty Images Don Shula, November 1993

Getty Images Don Shula, Februar 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de