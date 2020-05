Oh là là! Demi Lovatos (27) Social-Media-Profil ist voll von allerlei Selfies. Darauf ist die Sängerin mal komplett gestylt auf einer Hollywoodparty zu sehen, mal im Schlafanzug oder beim Sport. Auch ein paar Badefotos, auf denen sie sich leicht bekleidet in Szene setzt, finden sich auf ihrem Profil. Nun hat die dunkelhaarige Schönheit wieder ein paar Pics von sich veröffentlicht. Die neuen Schnappschüsse zeigen die "Tell Me You Love Me"-Interpretin sexy posierend in einem Pool.

Auf Instagram teilte Demi die zwei Bilder, auf denen sie lasziv in die Kamera schaut. Völlig ungeschminkt in einem Pool stehend und mit einem halterlosen, tiefroten Badeanzug bekleidet, präsentiert der Ex-Disney-Star seine Hammer-Figur! "Wischt nach links, um zu sehen, wie ich die Selbstauslöser-Funktion für die Aufnahme von Bildern entdeckt habe", witzelt das Gesangstalent und spielte damit auf das zweite Selfie an, auf dem sie in demselben aufreizenden Outfit zu sehen ist. Ihrem Freund Max Ehrich (28) scheinen die Schnappschüsse zu gefallen. Er hinterließ in den Kommentaren ein niedliches Herzaugen-Emoji.

Nur wenige Stunden vor den Badeanzug-Bildern hatte die "I'm Ready"-Hitmacherin ein weiteres Pool-Pic von sich gepostet. Darauf präsentierte sie stolz ihr Online-Shopping-Fundstück: Eine stylische Rave-Brille mit Kaleidoskopgläsern. "Wenn ich mich langweile, kaufe ich online ein. Wie diese Brille, für die ich keinen Zweck habe", gestand Demi ehrlich.

Instagram / ddlovato Demi Lovato im Mai 2020

Getty Images Demi Lovato besucht das Fabletics-Fashion-Center in Torrance im Januar 2018

Instagram / ddlovato Demi Lovato im Mai 2020



