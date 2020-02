Demi Lovato (27) zeigt sich von ihrer natürlichen Seite! Im Juni 2008 gelang der Schauspielerin mit ihrer Rolle in der Disney-Serie "Camp Rock" der internationale Durchbruch. Seitdem ist sie nicht mehr von der Mattscheibe wegzudenken. Auf dem roten Teppich präsentiert sich die Sängerin regelmäßig top-geschminkt. Jetzt überrascht die "Sober"-Interpretin ihre Fans im Netz: Auf einem neuen Selfie trägt Demi kein Make-up!

"Ich habe seit Jahren keinen #NoMakeupMonday mehr gemacht", verkündet die 27-Jährige auf Instagram. Ihre zahlreichen glamourösen Bilder mit tonnenweise Schminke im Gesicht hätten sie veranlasst, sich wieder ungeschminkt zu präsentieren. "So sehe ich in 85 bis 90 Prozent der Fälle aus", verrät die ehemalige X Factor-Jurorin. Trotz ihrer Makel stehe sie zu ihrem Aussehen: "Stolz auf mich, dass ich mich so liebe und akzeptiere, wie ich bin."

Von ihren Followern erntet Demi für ihren Mut, sich ohne Make-up in Szene zu setzen, einige Komplimente. Auch Schauspielerin Vanessa Hudgens (31) und Model Ashley Graham (32) bringen ihre Begeisterung mit Kommentaren wie "Liebe dieses Baby" und "Hallo Schönheit!" zum Ausdruck.

Instagram / ddlovato Demi Lovato im Februar 2020

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de