Sie ist wieder da! Demi Lovato (26) war im Juli vergangenen Jahres wegen einer Überdosis in eine Klinik eingeliefert worden. Dabei war die Sängerin seit Jahren clean. Egal, ob sie einen Journalisten in die Schranken weist, der über ihre kurvigere Figur schreibt oder ob sie sexy und voller Power im Leo-Bikini posiert – nach mehreren Monaten in einer Entzugsklinik zeigt sich Demi jetzt stärker und selbstbewusster denn je.

Über 71 Millionen Follower auf Instagram sollen sehen, dass sich die Musikerin in ihrem Körper rundum wohl fühlt! In einem heißen Leo-Print-Bikini mit schwarzen Blockstreifen schmeißt sich die 26-Jährige in Pose – Creolen und Sonnenbrille dürfen dazu nicht fehlen. "Ich habe gerade mit meinen besten Freunden meinen vermutlich allerliebsten Ort auf der Erde verlassen. Bora Bora ist wortwörtlich der Himmel auf Erden. Es kann sein, dass ich in den nächsten Tagen viele Bilder poste. Sorry im Voraus", schreibt sie zu den sexy Pics.

Ihre Follower zeigen sich derweil von Demis Look schwer begeistert: "So schön. Es ist erfrischend, dass jemand in Hollywood tatsächlich ein paar Kurven hat. Gut für dich. Bleib dir immer treu." Auch beruflich scheint es voran zu gehen. Gerade postete Demi ein Foto, dass sie mit ihrem neuen Manager Scooter Braun (37) zeigt. "Leute! Heute ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Ich habe jetzt offiziell einen neuen Manager", erklärte die Powerfrau.

Instagram / ddlovato Demi Lovato auf Bora Bora

Anzeige

Getty Images Demi Lovato im Mai 2018 in Kalifornien

Anzeige

Instagram / ddlovato Scooter Braun und Demi Lovato

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de