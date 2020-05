Hättet ihr sie erkannt? Da müssen selbst eingefleischte Fans von "Malcom Mittendrin" genau hinschauen: Denn dieses goldige Mädchen mit der dunklen Prachtmähne und dem zuckersüßen Lächeln kennen die meisten nämlich nur als nerdige Cynthia Sanders aus der Kultserie. Pics der US-Schauspielerin Tania Raymonde (32), die diese Rolle damals verkörperte, zeigen jetzt: Zu dieser brünetten Schönheit hat sich der Kinderstar von damals entwickelt!

Fans lieben die Cynthia-Darstellerin nach all den Jahren immer noch. "Ich schwärme für dich, seitdem ich dich damals bei 'Malcom Mittendrin' sah", kommentieren User auf Instagram. Und ihre Fotos sprechen für sich: Der ehemalige Kinderstar ist heute eine dunkelhaarige Beauty! Damals wurde die in Los Angeles geborene Akteurin durch die Serie erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Darin spielte Raymonde den Neuankömmling Cynthia, die in die Hochbegabtenklasse des Serienprotagonisten gesteckt wird. Liebhabern der Sitcom blieb der Jung-Star wohl als schräge und exzentrische Figur in Erinnerung.

Ihre Schauspielkarriere setzte die heute 32-Jährige mit dem Charakter der Alex Rousseau in der Mystery-Serie Lost fort, die von 2006 bis 2010 lief. Es folgten Rollen im blutigen Horrorstreifen "Texas Chainsaw 3D" und in "Criminal Intent – Verbrechen im Visier". Seit 2016 spielt sie an der Seite des Oscar-Gewinners Billy Bob Thornton (64) in der Golden Globe prämierten Serie "Goliath".

In die Schlagzeilen geriet die TV-Bekanntheit mit der ein oder anderen Liebesschwärmerei. Im Jahr 2009 datete sie "Jurrasic Park"-Schauspieler Jeff Goldblum (67). Ob die damals 21-Jährige damit verriet, dass sie ein Faible für ältere Hollywood-Stars (Goldblum war damals 56 Jahre) hat? Auf Social Media zeigt sich die Promi-Lady zumindest mittlerweile nur noch kuschelnd mit ihrem Hund.

In einem Social-Media-Post verriet die Beauty nun aber, dass sie damals sogar etwas für Frankie Muniz (34), den Hauptdarsteller von "Malcolm mittendrin", übrig hatte: “Ich war hoffnungslos verliebt ihn. Als ich die Rolle der Cythia bekam, dachte ich mir, der nächste logische Schritt wäre, dass wir heiraten würden.” Damit kann die TV-Personality aber wohl nicht mehr rechnen. Muniz heiratete dieses Jahr seine Freundin Paige Price.

Instagram / tania.raymonde Tania Raymonde als Kind

Getty Images Tania Raymonde, 2016

Instagram / tania.raymonde Tania Raymonde, 2020

Getty Images Jeff Goldblum bei GQ Men of the Year Awards 2018

MEGA Frankie Muniz und seine Partnerin Paige Price



