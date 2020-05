Diese Promis sorgen im Netz für Met-Gala-Flair! Die legendäre Veranstaltung in New York konnte, wie so viele andere Termine in diesem Jahr, nicht wie geplant stattfinden. Um den Fans trotzdem ein Stück des Fashion-Events zu bieten, hatte sich Veranstalterin Anna Wintour (70) etwas Besonderes ausgedacht: In einem Livestream kamen Promis wie Naomi Campbell (49) und Cardi B (27) zusammen und sprachen über frühere Gala-Abende. Alle anderen VIP-Gäste zelebrierten die Gala hingegen auf andere Weise.

Einige Stars ließen die Feier durch Bilder ihrer Outfits der letzten Jahre Revue passieren. Unter ihnen ist auch Blake Lively (32). Auf Instagram teilte sie Schnappschüsse ihrer Red-Carpet-Kleider. Auch Model Cara Delevingne (27) schloss sich ihr an und präsentierte sechs frühere Met-Gala-Looks. Die Influencerinnen-Schwestern Kim Kardashian (39), Kendall (24) und Kylie Jenner (22) füllten ihre Storys ebenfalls mit einem Rückblick auf ihre Auftritte bei dem jährlich stattfindenden High-Fashion-Ereignis.

Amanda Seyfried (34) und ihre Schauspiel-Kollegin Julia Roberts (52) haben sich etwas anderes überlegt: Sie posteten lieber die Kleider, die sie eigentlich zur Met Gala 2020 im Metropolitan Museum of Art anziehen wollten. Die "Mama Mia"-Darstellerin entschied sich für ein bodenlanges Dress in Blautönen und der Pretty Woman-Star präsentiert im Netz ein traumhaftes Kleid mit einem schwarz-weißen Tüllrock.

