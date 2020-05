Daniel Lott schwebt wieder auf Wolke sieben! 2018 hatte der gebürtige Schwabe bei Die Bachelorette nach der ganz großen Liebe gesucht. Beinahe hatte er diese dort auch in Nadine Klein (34) gefunden: Der Lockenkopf flirtete sich bis ins Finale! Doch dort wurde er mit dem zweiten Platz abgespeist. Inzwischen ist jedoch einige Zeit vergangen – und Daniel ist tatsächlich wieder vergeben! Im Promiflash-Interview plaudert er offen über seine neue Liebste Eva!

"Wir haben uns in München kennengelernt. Unser erstes Date war ein Spaziergang im Olympiapark!", schilderte der Mister Schwaben von 2018 voller Glück gegenüber Promiflash. Die neue Frau an seiner Seite heiße Eva, sei 26 Jahre alt und Studentin aus München. Zunächst hätten beide die Liaison jedoch noch geheimgehalten um zu sehen, ob sie sich wirklich zu etwas Ernstem entwickeln würde. Nun sei jedoch die Zeit gekommen, die Liebe publik zu machen – allerdings nicht zu publik: "Ihr wäre es lieber, wenn ich nicht in der Öffentlichkeit stehen würde, weil sie auch nicht aus der Öffentlichkeit ist!" Auf einem ersten Pärchenfoto ist die Blondine jedoch bereits zu sehen: Glücklich halten sich die Turteltauben im Arm, während Daniel seiner Herzdame einen zärtlichen Kuss auf die Stirn gibt!

Dass Daniel nun doch schon seit einiger Zeit vergeben ist, dürfte einige Fans ganz schön wundern: Schließlich wurden dem Hottie zuletzt sogar Liebschaften mit mehreren Promi-Damen angedichtet – unter anderem mit seiner Rosenverweigerin Nadine und Ex-Bachelor-Girl Pamela Gil Marta. Beide Romanzen hatte Daniel jedoch dementiert.

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott, ehemaliger Teilnehmer bei "Die Bachelorette"

MG RTL D Daniel Lott und Nadine Klein in der letzten Nacht der Rosen

Instagram / pamelita_mata Daniel Lott und Pamela Gil Mata



