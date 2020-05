Heftige Anschuldigungen gegen Alberto Del Rio! Der Kampfsportler wurde vor einigen Jahren als Wrestling-Star berühmt. Jose Rodriguez Chucuan – wie Alberto mit bürgerlichem Namen heißt – gewann sogar gleich zwei Mal die WWE-Meisterschaft. Jetzt macht der Mexikaner allerdings nicht durch seinen Sport, sondern durch üble Negativschlagzeilen von sich reden: Alberto wurde festgenommen, weil er seine Freundin attackiert und sexuell belästigt haben soll.

Laut eines Polizeiberichts, der TMZ vorliegt, soll der 42-Jährige die Frau bereits am 3. Mai im texanischen San Antonio angegriffen haben, nachdem er ihr vorwarf, ihn betrogen zu haben. Demnach habe Alberto sowohl das Handy, als auch den Laptop der Frau zerschmettert und versucht, ihren Reisepass zu verbrennen. Außerdem soll er das mutmaßliche Opfer mehrfach gegen den Kopf geschlagen und gewürgt haben. Irgendwann habe er ihr sogar "eine Socke in den Mund gestopft, damit sie ruhig ist", heißt es in dem Bericht. Dadurch habe sie dann keine Luft mehr bekommen. Während dieser Attacke soll er sie außerdem sexuell belästigt haben.

Laut den Unterlagen habe der zuständige Polizist tatsächlich verschiedene Blutergüsse am Gesicht, den Armen, den Beinen und dem Hals des mutmaßlichen Opfers gesehen. Alberto wurde noch am selben Wochenende wegen häuslicher Gewalt und sexueller Nötigung festgenommen. Zu den Anschuldigungen hat er sich selbst bisher noch nicht öffentlich geäußert.

Getty Images Alberto Del Rio in den LA River Studios in Los Angeles, 2019

Getty Images Alberto Del Rio bei der WWE Smackdown Live Tour, 2011

Getty Images Alberto Del Rio bei einem Charity-Event in New York, 2013



