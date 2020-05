Jetzt geht es wirklich um die Wurst! Am heutigen Freitagabend müssen sich die diesjährigen Let's Dance-Teilnehmer noch mal so richtig beweisen, denn: Die Halbfinalisten Tijan Njie (28), Luca Hänni (25), Lili Paul-Roncalli (22) und Moritz Hans kämpfen um den Einzug ins Finale. Dafür müssen sie sich in drei Runden beweisen – wobei sie insgesamt stolze 90 Punkte sammeln können. Nach dem ersten Durchlauf hat ein Kandidat bereits die Nase vorn!

Nachdem Luca und Christina Luft (30) bereits vergangene Woche zweimal 30 Punkte abgestaubt hatten, enttäuschte das Duo auch dieses Mal nicht: Als einziges Paar des Abends bisher sacken die zwei für ihre Performance die volle Punktzahl ein! "So ein Jive, das war eine Ansage", ist Motsi Mabuse (39) begeistert und selbst Kritiker Joachim Llambi (55) gibt zu: "Das war der beste Jive ever hier, das ist schon richtig!" Besonders die Übergänge lobt der Juror in den Himmel.

Mit fünf Punkten Abstand folgen zum aktuellen Stand Tijan und Kathrin Menzinger (31), die einen Quickstep zum Besten gaben, und Moritz Hans samt Tanzpartnerin Renata Lusin (32). Sie präsentierten einen Slowfox. Mit einem Pünktchen weniger belegen Lili und Massimo Sinató (39) momentan den letzten Platz. Aber noch können sie sich ja in zwei weiteren Runden beweisen!

Thomas Burg/ Action Press Renata Lusin und Moritz Hans bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Thomas Burg / ActionPress Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató bei "Let's Dance"



