Was steckt hinter Logan Williams' frühzeitigem Tod? Der Schauspieler hatte sich als Kind durch seine Verkörperung des jungen Barry Allen in der Serie "The Flash" einen Namen gemacht und später auch in anderen Produktionen mitgespielt. Anfang April wurde dann eine erschütternde Nachricht öffentlich: Logan ist im Alter von nur 16 Jahren verstorben. Bislang war nicht bekannt, was die Ursache für seinen Tod war, doch nun klärt seine Mutter auf.

In einem Gespräch mit New York Post verrät Marlyse Williams, dass ihr Sohn an einer Überdosis der Droge Fentanyl gestorben sei. Dabei handelt es sich um ein synthetisches Opioid, das eigentlich als Schmerzmittel in der Anästhesie verwendet wird. Logan soll darüber hinaus auch regelmäßig Marihuana konsumiert haben – habe sein Drogenproblem jedoch völlig verleugnet, "weil er sich so schämte". Seine Mutter hätte versucht, ihm aus seiner Sucht zu helfen: "Ich tat alles, außer ihn mit Handschellen an mich zu fesseln, um zu versuchen, ihn in Sicherheit zu bringen", erzählt sie.

Marlyse erklärt in dem Interview den Grund dafür, dass Logan nie über sein Problem gesprochen hatte: "Wir wollten nicht, dass die Leute es erfahren, wegen des Urteils, wegen der Peinlichkeit, wegen der Kritik. Wir wollten, dass es verschwindet." Jetzt hoffe sie aber, dass der Serienstar nicht umsonst gestorben ist und seine Geschichte anderen Betroffenen helfen könne.

Instagram / grantgust Grant Gustin und Logan Williams

Instagram / theloganwilliams Logan Williams (r.) am Set von "The Flash"

Instagram / theloganwilliams Logan Williams, 2017



