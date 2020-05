Diese traurige Nachricht versetze den Rock'n'Roll-Fans auf der ganzen Welt einen Stich ins Herz: Nachdem es in den vergangenen Jahren bereits ruhig um Musiklegende Little Richard (87) geworden war, ist er nun im Alter von 87 Jahren verstorben. Woran der Interpret von Songs wie "Tutti Frutti" oder "Long Tall Sally" starb, ist bisher nicht bekannt. Jetzt wurden jedoch Informationen zu seiner Beisetzung verkündet.

Der Rock'n'Roll-Pionier wird am kommenden Mittwoch in einer privaten Zeremonie auf dem Friedhof Oakwood Garden Memorial bestattet – das teilte der Friedhofdirektor gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news mit. Little Richards letzte Ruhestätte hat eine ganz besondere Bedeutung für ihn: Der Friedhof gehört zur Oakwood University in Huntsville, Alabama – der Uni, an der der Musiker in den 1950er Jahren Theologie studiert hatte.

Zahlreiche Musikgrößen trauern um Little Richard und nahmen bereits im Netz Abschied von ihm: "Gott segne Little Richard, einen der musikalischsten Helden aller Zeiten. Frieden und Liebe für seine ganze Familie!", schrieb beispielsweise Ex-Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr (79).

Anzeige

Getty Images Musiker Little Richard

Anzeige

Getty Images Little Richard, 1972

Anzeige

Getty Images Musiker Ringo Starr



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de