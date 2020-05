Isaak Presley (17) und Mackenzie Ziegler (15) gehen wieder getrennte Wege! Erst im August des vergangenen Jahres machten der Fuller House-Star und die Sängerin ihre Liebe öffentlich. Doch schon seit einiger Zeit kamen immer wieder Gerüchte auf, dass es zwischen den beiden kriselt. Isaak soll das Model sogar betrogen haben. Jetzt bezieht er Stellung und klärte seinen Beziehungsstatus auf: Zwischen ihm und Mackenzie ist es schon länger aus.

Auf YouTube veröffentlichte der 17-Jährige nun ein langes Video, in dem er sich ausführlich zur Trennung äußert: "Ich empfinde nichts als Liebe für Mackenzie und das, was sie getan hat. Ich habe nichts Negatives zu sagen und ich möchte auch nicht, dass ihr das denkt." Wenn sich Leute trennen, habe das nicht immer damit zu tun, dass sie böses Blut hätten. Manchmal stimme das Timing einfach nicht. "Trotz der Vorwürfe habe ich Kenz nicht betrogen. Ihr seid nicht in unserem Leben", machte er seinen Fans klar. Sie würden nur einen Teil sehen und nicht die ganze Geschichte dahinter kennen.

Auch Mackenzie ging mit einem Video im Netz auf die Trennung ein. "Alles, was ich jetzt machen will, ist einfach zu entspannen, single zu sein und mir keine Gedanken um Jungs zu machen." Sie stürze sich immer schnell in neue Sachen rein, was sie dann bereue. Dennoch erzählte sie, schon jemanden Neuen kennengelernt zu haben. Sie wolle die ganze Sache aber langsam angehen.

Instagram / isaakpresley Mackenzie Ziegler und Isaak Presley

Getty Images Isaak Presley, Disney-Star

Getty Images Isaak Presley und Mackenzie Ziegler im November 2019 in Santa Monica



