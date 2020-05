Oliver Pocher (42) und seine Amira (27) sind nun offenbar auch im absoluten Tiger King-Fieber! Seit einigen Wochen ist die Netflix-Doku um den Raubkatzenbesitzer Joe Exotic (57) ein echter Hit im Netz. Nachdem sich Hollywood-Stars wie Sylvester Stallone (73) und Modern Family-Darstellerin Sarah Hyland (29) bereits entsprechend verkleideten, werfen sich jetzt auch der Komiker und seine Liebste in Schale: Oli und Amira posieren als "Tiger King"-Duo vorm Tigergehege!

"Die deutschen 'Tiger Kings'", schrieb Oli unter seine neue Bildergalerie via Instagram. Die Schnappschüsse zeigen das Couple in einem Zoo vor dem Areal der gefährlichen Raubkatzen. Dabei ziehen die beiden mit ihren Outfits alle Blicke auf sich: Mit blondem Vokuhila, fransiger Lederjacke, aufgeklebtem Schnauzbart und sogar einem Augenbrauen-Piercing schaut der Entertainer cool in die Kamera. Seine bessere Hälfte Amira setzt mit heller Wallemähne, Stirnband und einer Bluse im passenden Leopardenprint nach.

Die Follower des Moderators scheinen über den Anblick der beiden sichtlich amüsiert zu sein: "Wie geil, das steht euch total!" und "Ihr seid echt super!" lauteten nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren. Was es mit dem außergewöhnlichen Zoobesuch auf sich hat, will der 42-Jährige am kommenden Donnerstag in seiner eigenen Show "Pocher – Gefährlich ehrlich" aufklären.

Instagram / oliverpocher Amira und Oli Pocher verkleidet als "Tiger King", Mai 2020

Instagram / oliverpocher Oliver und seine Frau Amira Pocher als "Tiger King"-Darsteller, Mai 2020

Instagram / oliverpocher Oli Pocher als "Tiger King", Mai 2020



