Amira Aly präsentiert krasse Fitnessroutine mit Bruder Hima

Amira Aly (32) gewährt ihren Fans jetzt auf Instagram einen Einblick in ihre beeindruckende Fitnessroutine – und hat dabei einen besonderen Trainingspartner: ihren Bruder Hima. In einem Reel zeigt die Moderatorin zunächst ein nostalgisches Bild der beiden mit der Caption: "Wir sind zusammen aufgewachsen..." Was folgt, sind beeindruckende Einblicke in gemeinsame Workouts, die sowohl ihren sportlichen Ehrgeiz als auch eine enge Geschwisterbindung zeigen. "Wir sind zusammen stark geworden", ergänzt Amira in der Bildunterschrift.

Die gezeigten Videos verdeutlichen, dass die Geschwister nicht nur emotional, sondern auch physisch als Team agieren. Ob beim Krafttraining oder bei intensiven Ausdauerübungen – die beiden motivieren und unterstützen sich gegenseitig. Der Clip zieht große Aufmerksamkeit auf sich und viele Fans zeigen sich von der Dynamik der beiden begeistert. Kommentare wie "Was für ein tolles Geschwisterpaar!" und "Eure Power inspiriert!" häufen sich unter dem Beitrag. Es scheint, als teile Amira nicht nur ihre Sportroutine, sondern inspiriere auch ihre Community, aktiv zu werden und Zusammenhalt zu fördern.

Abseits des Fitnessstudios ist Amira Aly vor allem als Moderatorin und auf Social Media bekannt. Gemeinsam mit ihrem Partner Christian Düren (35) soll sie nun sogar eine neue Quizshow auf ProSieben moderieren. Auch ihr Bruder Hima beeindruckt die Fangemeinde mit seinen Workout-Challenges auf Instagram. Die beiden beweisen, dass Teamwork und Zusammenhalt nicht nur im Alltag, sondern auch beim Training unschlagbar sind.

Getty Images Amira Aly, April 2025

Instagram / ibra.hima.ly Hima Aly, Bruder von Moderatorin Amira Aly

Getty Images Amira Aly, Moderatorin

