Große Überraschung für alle Let's Dance-Fans! Am Freitag ist es endlich so weit – das heiß ersehnte Finale des Tanzwettstreits steht an! Seit Februar wirbeln die diesjährigen Promi-Teilnehmer bereits über Deutschlands bekanntestes TV-Parkett und übertreffen sich mit ihren Performances dabei von Woche zu Woche selbst. In wenigen Tagen können sich die Zuschauer aber auf mehr als nur die letzten Darbietungen der Top drei Lili Paul-Roncalli (22), Moritz Hans und Luca Hänni (25) freuen: Pietro Lombardi (27) wird den Abend musikalisch begleiten!

Das gab der DSDS-Sieger von 2011 in seiner Instagram-Story bekannt: "Am Freitag werde ich bei 'Let's Dance' live singen für euch, Motsi Mabuse (39) wird dazu tanzen, ich freu mich. Viel Glück an alle Finalisten und viel Spaß bei der Show", weckte der Sänger die Vorfreude seiner Follower. Welchen seiner Hits Pie zum Besten geben wird, behielt der Musiker bisher allerdings für sich.

Fest steht, dass auch Motsi die Zusammenarbeit kaum noch erwarten kann. Auf ihrem eigenen Profil schwärmte sie von ihrem letzten Gespräch mit dem Castingshow-Sieger: Sie sei von Pietros Art positiv überrascht.

Motsi Mabuse, TV-Star

Pietro Lombardi, Sänger

Motsi Mabuse, Tänzerin



