Schlimmer Flugzeug-Absturz mit knapp 100 Toten! Am Freitag ist eine Passagiermaschine mit 99 Reisenden im Landeanflug auf Karatschi (Pakistan) abgestürzt. Den Funksprüchen zufolge soll die Unfallursache das mögliche Versagen der Triebwerke gewesen sein. Aktuelle Zahlen geben an, dass bis auf zwei Überlebende alle Menschen an Bord ihr Leben verloren haben. Jetzt wurde bekannt, dass sich auch ein Topmodel unter den Opfern befand.

Dabei handelt es sich um die 28-jährige Zara Abid, wie das britische Online-Magazin The Sun offenbarte. Die Modedesignerin Khadijah Shah nahm via Twitter von ihrem einstigen Schützling Abschied: "Die Modeindustrie hat heute Zara Abid bei dem Flugzeugabsturz verloren." Die Fashion-Expertin bezeichnete die verstorbene Beauty als "wundervolles Mädchen, sehr fleißig und professionell." Auf Instagram versorgte sie über 130.000 Follower, die sich jetzt alle von ihrem geliebten Idol verabschieden müssen!

Zara war ein echter Star in der pakistanischen Modewelt und wurde noch im Januar mit dem Hum Style Awards in der Kategorie "Bestes weibliches Model" ausgezeichnet. Außerdem sah man sie jüngst noch als Schauspielerin in dem Biopic "Chaudhry".

Instagram / zaraabidofficial Topmodel Zara Abid

Instagram / zaraabidofficial Zara Abid bei den Hum Style Awards 2020

Instagram / zaraabidofficial Zara Abid, Topmodel



