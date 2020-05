Let's Dance-Nachschub für alle Fans! Am Freitag wurde der Sieger der 13. Staffel im großen Finale verkündet: Lili Paul-Roncalli (22) hat sich mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (39) die begehrte Trophäe ertanzt – und mit ihren heißen Einlagen ein großes Publikum vor den Bildschirmen begeistert. Die Zuschauer müssen allerdings nicht ein ganzes Jahr auf neue, coole "Let's Dance"-Auftritte warten: Am 29. Mai schon werden die Berufstänzer in "Die große Profi-Challenge" gegeneinander antreten. Und die Fangemeinde kann sich auf ein emotionales Spektakel freuen!

Im "Let's Dance"-Finale machte Isabel Edvardsson (37) den Supportern schon mal die besondere TV-Show schmackhaft: "Es wird sehr persönlich, ich habe zum Beispiel meinen Mann überredet, mit mir zu tanzen und einen sehr, sehr guten Freund." Die Profitänzerin wird ihre persönliche Geschichte in einen Tanz einbetten und möchte so die Zuschauer bewegen. Neben ihrem Liebsten wird auch Alexander Klaws (36) mit ihr über das Parkett schweben – 2014 hatten die beide das "Let's Dance"-Finale gewonnen. Und auch um Valentin Lusin (33), der unter anderem mit seiner Frau Renata (32) das Tanzbein schwingen wird, soll es emotional werden: "Wir entführen die Zuschauer in eine Märchenwelt, es wird sehr viel Leidenschaft und Romantik geben, so wie Renata und ich halt sind", verkündete er. Welcher Profi darüber hinaus antreten wird, ist noch nicht bekannt.

Bereits 2019 hatte die erste Profi-Challenge stattgefunden. Damals holten sich Massimo und Ekaterina Leonova (33) den Sieg, sie konnten als Duo die Juroren und die Zuschauer am meisten begeistern. Ihnen wurde damals versprochen, sich als Gewinn den prominenten Tanzpartner der kommenden "Let's Dance"-Staffel aussuchen zu dürfen. Da Ekat 2020 nicht angetreten ist, löste nur Massimo den Gewinn ein – und wählte Lili.

