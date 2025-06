Renata Lusin ist im Familienurlaub "ziemlich platt"

Renata Lusin (38) hat ihren 38. Geburtstag zusammen mit ihrer Familie unter der Sonne Andalusiens gefeiert. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Valentin Lusin (38), ihrer einjährigen Tochter Stella und ihrer Mutter genießt die Let's Dance-Profitänzerin einen Kurzurlaub. Doch trotz strahlendem Sonnenschein und Familienidylle zeigte sich Renata auf Instagram sehr offen und gestand, dass sie ziemlich erschöpft sei. "Man schafft so viel weniger als früher. Heute noch kein Sport gemacht. Aber bin auch ziemlich platt... Es geht zum Pool", schrieb sie ehrlich in ihrer Story.

Zwischen Poolzeit und Erholung erlaubte sich Renata dennoch auch eine kleine Auszeit für sich. Bei einer Massage im Urlaub konnte die Tänzerin zumindest kurz einmal abschalten und berichtete danach begeistert, dass ihr diese kurze Auszeit richtig gutgetan habe. Doch der Alltag, der die junge Mutter sowohl beruflich als auch privat fordert, lässt sich natürlich nicht einfach abschütteln. Besonders das Zusammenspiel aus ihrer Karriere als Profitänzerin und ihrem Mama-Alltag scheint eine Herausforderung zu sein.

Renata und Valentin, die seit vielen Jahren verheiratet sind, sind ein eingespieltes Team – sowohl beruflich als auch privat. Das Paar, das im vergangenen Jahr Eltern geworden ist, legt großen Wert darauf, diese neuen Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Tochter Stella bringt viel Freude, aber auch Veränderungen in den Alltag der beiden Tänzer. Renata gibt auf Social Media immer wieder private Einblicke in ihren Alltag als Mutter und Tänzerin. Ihre Ehrlichkeit und Authentizität kommen dabei besonders gut an.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Valentin Lusin im Juli 2024