Nachschub für alle Fans des gepflegten Dating-Trash-TVs! Die äußerst freizügige Kuppelshow Paradise Hotel geht in die zweite Runde – und das schon bald. Am 16.06 geht die von Angela Finger-Erben (40) moderierte Show bei dem Streaming-Dienst TVNOW mit wöchentlichen Folgen los. Auf RTL kann man die Episoden ab dem 30.06. im Free-TV sehen. Promiflash stellt euch hier die sechs Jungs vor, die gleich zu Beginn in die TV-Dating-Herberge einziehen werden.

Einer davon ist bereits ein bekanntes Gesicht – David Zickert nahm bereits an der dritten Staffel von Temptation Island teil. Dort machte der Kassierer vor allem mit seinem Penis-Tattoo auf sich aufmerksam. David zog einmal sogar blank. Dazu gesellt sich Männermodel Tobias Bente, ebenfalls ein bekanntes Gesicht. Den Bochumer konnte man schon in der Dating-Show Take Me Out sehen. Genauso wie Koch Andreas Heierth, der vorher auch sein Glück in der von Ralf Schmitz (45) moderierten Dating-Sendung versuchte.

Außerdem mit von der Partie sind die Zwillingsbrüder Tuncay und Yücel Kus, die ebenfalls von Anfang an dabei sind. Die Frisöre wollen das Hotel ordentlich aufmischen. In Folge eins gibt es auch schon den ersten Teilnehmer, der nachträglich einzieht. Dabei handelt es sich um den angehenden Studenten Omar Al-Jarrah. Jetzt seid ihr gefragt. Welchen der Junggesellen findet ihr am attraktivsten? Am Ende des Artikels könnt ihr in einer Umfrage abstimmen.

TVNOW / Frank J. Fastner David Zickert von "Paradise Hotel"

TVNOW / Frank J. Fastner Tobias Bente von "Paradise Hotel"

TVNOW / Frank J. Fastner Andreas Heierth von "Paradise Hotel"

TVNOW / Frank J. Fastner Yücel Kus von "Paradise Hotel"

TVNOW / Frank J. Fastner Tuncay Kus von "Paradise Hotel"

TVNOW / Frank J. Fastner Omar Al-Jarrah von "Paradise Hotel"



