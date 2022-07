Nach elf Jahren: "Temptation Island"-David ist vergeben!

David Zickert teilt sein Glück mit seinen Fans! Der Beau war schon in zahlreichen Flirtshows zu sehen: Ob als Verführer bei Temptation Island, bei Paradise Hotel oder Take Me Out – die Richtige hätte schon in vielen Formaten dabei sein können. Doch mit der großen Liebe wollte es für ihn nicht klappen – bis jetzt: Denn nach elf Jahren Single-Dasein ist David jetzt wieder in festen Händen.

Auf Instagram teilte David nun nämlich ein süßes Foto, das ihn neben einer brünetten Schönheit zeigt. "Die Hoffnung nie aufgegeben und es hat sich gelohnt, diese Frau hat es mir einfach angetan", schrieb er unter den Beitrag. Er freue sich nun wahnsinnig auf die gemeinsame Zeit mit seiner Liebsten, fügte er freudig hinzu.

"Leute, ich hab es geschafft, ich bin vergeben!", wendete sich David überglücklich an seine Fans. Und die freuten sich für ihren Star. "Wünsche euch beiden alles Glück der Welt", schrieb ein begeisterter User unter das Foto. Viele andere fluteten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis.

Instagram / zickertdavid David Zickert

Instagram / zickertdavid David Zickert im Juni 2021 in Köln

TVNOW / Frank Fastner David Zickert, Reality-TV-Star

