Ina Paule Klink wagt sich in neue Fahrwasser! Die Schauspielerin ist es gewohnt, in verschiedene Rollen zu schlüpfen: Ihre erste Serienrolle hatte sie bereits 1998 in dem Daily-Format GZSZ, wo sie bis 1999 die Schülerin Steffi Körte verkörperte. Danach war sie in unzähligen Formaten wie unter anderem Alarm für Cobra 11, Schloss Einstein und "Wilsberg" zu sehen. Mit 40 Jahren probiert sie nun etwas ganz anderes aus: Sie posiert nackt für den Playboy!

Ina Paule ist auf dem Juli-Cover des Männermagazins zu sehen: "Ich bin um eine Erfahrung reicher. Hut ab vor allen Models, die das hauptberuflich machen. Das ist schon richtige Arbeit", erklärte sie nach dem Shooting gegenüber Playboy. Sie habe sich aber immer sehr wohlgefühlt bei der Zusammenarbeit mit der Fotografin Lula – die sie schon sehr lange kennt. "Und ich bin wahnsinnig stolz auf das Ergebnis!" Es sei ihr aber nicht wichtig gewesen, von einer Frau fotografiert zu werden, stellte sie klar.

"Als Schauspielerin bin ich es gewohnt, vor der Kamera zu stehen und zum Beispiel Kussszenen zu spielen. Aber hier ging es nur um mich, und es sind ja nicht irgendwelche, sondern Playboy-Fotos", ergänzte die 40-Jährige. Daher sei es ihr wichtig gewesen, jemanden hinter der Kamera zu haben, den sie wirklich liebe. "Ich glaube, das sieht man auf den Bildern."

Getty Images Ina Paule Klink bei der Premiere von "Club der roten Bänder"

Getty Images Nikolai Kinski und Ina Paule Klink

Getty Images Ina Paule Klink bei der Premiere von "Das perfekte Geheimnis"



