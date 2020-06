Sie haben sich getraut! Im November 2019 war Stefan Mross (44) vor Anna-Carina Woitschack (27) im TV auf die Knie gegangen und hat ihr die Frage aller Fragen gestellt. Die ehemalige DSDS-Kandidatin hatte nicht lange gezögert und den Hochzeitsantrag ihres Liebsten überglücklich angenommen. Jetzt stand endlich die große Hochzeit an und auch diesen privaten Moment wollten die zwei mit ihren Fans teilen: Deshalb haben die beiden jetzt vor laufenden Kameras geheiratet!

Am Samstag traten die Musiker in der ARD-Sendung "Schlagerlovestory.2020" dann tatsächlich gemeinsam vor den Traualtar! Gleich nachdem Anna-Carina in einem märchenhaften Brautkleid mit XXL-Schleppe in einer Kutsche ins Studium gefahren worden war, war Stefan zu Tränen gerührt. Kurz darauf ging es dann auch schon los: Völlig gerührt gaben sich die beiden vor ihren Familien, Show-Gästen und zahlreichen Zuschauern das Jawort! Ihren Schwur besiegelten sie dann traditionsgemäß mit dem Tausch der Ringe und feierten ihre Eheschließung anschließend mit einem emotionalen Duett.

Doch wieso wollten sich die zwei Turteltauben eigentlich im TV und nicht bei einer privaten Zeremonie vermählen? "Die Bühne ist unser Leben", hatte der "Stark wie Zwei"-Interpret vor der Hochzeit auf Nachfrage gegenüber Florian erklärt. Doch nicht nur deshalb hätten er und Anna-Carina sich zu diesem Schritt entschieden – sie wollten auch während der aktuell schwierigen Gesundheitslage etwas Positivität verbreiten.

ActionPress Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross bei "Das Adventsfest der 100.00 Lichter"

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im Dezember 2019

Petra Schönberger / Future Image Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross auf dem Oktoberfest 2018



